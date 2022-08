Vielleicht ist es aus Sicht des 1. FC Köln gut, dass dieses so wichtige Spiel in der ungarischen Provinz fernab der Heimat stattfindet. Beim ersten Duell mit dem FC Fehervar in der vergangenen Woche im brüllend lauten eigenen Stadion habe er den Eindruck gehabt, dass "wir das Champions-League-Finale spielen und unbedingt den Grundstein legen müssen, um in die Gruppenphase einzuziehen", berichtete FC-Geschäftsführer Christian Keller. "Das hat ein Stück weit gehemmt, wir müssen gar nichts."

Das stimmt so nicht, denn der FC muss das Rückspiel am Donnerstag (19:00 Uhr im Liveticker) gewinnen, um in die Gruppenphase der Conference League einzuziehen und das ärgerliche 1:2 aus dem ersten Vergleich wettzumachen. Keller aber versuchte, den Druck von der Mannschaft zu nehmen. "Wir wollen und wir können" die Play-offs überstehen, sagte er: "Die wichtigste Lehre ist, die Erwartungshaltung in einem vernünftigen Maß zu halten."

Es geht um jede Menge Geld, knapp drei Millionen Euro gibt es, wenn Köln die Gruppenphase erreicht. Die dann folgenden Heimspiele mit Ticketverkäufen und möglichen Punkteprämien sind ebenfalls sehr lukrativ für den klammen Klub.

Mit möglichen Einnahmen will man sich beim FC aber noch gar nicht beschäftigen, erst muss das Rückspiel bei dem vom deutschen Trainer Michael Boris betreuten Underdog gewonnen werden. Keller betonte, Köln komme weiter, "weil wir die bessere Mannschaft haben und das Spiel mit Freude angehen".

Killian: " Werden versuchen, denen den Arsch aufzureißen"

Und eben ohne die riesige Erwartungshaltung, die den Favoriten im Hinspiel teilweise gelähmt hatte. Dort war der FC zwar früh in Führung gegangen, musste dann aber ab der 20. Minute nach der Roten Karte für Innenverteidiger Jeff Chabot in Unterzahl spielen und kassierte zwei Gegentreffer.

Das soll nun kein Thema mehr sein. "Die Jungs sollen aus Freude, international dabei zu sein, spielen", forderte Keller. Und an Motivation dürfte es den Kölnern nicht fehlen. "Wir werden dort hinfahren und versuchen, denen den Arsch aufzureißen ", hatte Verteidiger Luca Kilian schon nach der Hinspielniederlage angekündigt.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Fehervar: Kovacs - Nego, Larsen, Stopira, Schabanow, Hangya - Bamgboye, Ruben Pinto, Fiola, Dardai - Siwsiwadse. - Trainer: Boris

Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri, Martel - Thielmann, Ljubicic, Kainz - Dietz. - Trainer: Baumgart

Schiedsrichter: Ali Palabiyik (Türkei)

(SID)

