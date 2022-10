Nach dem 3:2-Erfolg in der Bundesliga gegen den BVB warf FC-Coach Steffen Baumgart gegen Partizan die Rotationsmaschine an und änderte seine Startelf im Vergleich zum Wochenende auf gleich sieben Positionen. Den besseren Start ins Spiel erwischte der serbische Vizemeister: Spielmacher Bibras Natcho fand mit seiner Freistoßflanke von der linken Seite Innenverteidiger Svetozar Markovic, der den Ball per Hinterkopf in die lange Ecke zur Gästeführung verlängerte (10.).

Die Kölner waren um eine rasche Antwort und kamen gegen kompakt verteidigende Gäste nach 23 Minuten zur ersten großen Gelegenheit. Sargis Adamyan rasierte mit seinem Kopfball aus zehn Metern aber nur die Oberkante der Latte (23.). Knapp zehn Minuten später verpasste auch Florian Dietz den Ausgleich, als er eine weitere gute Kopfballchance leichtfertig liegen ließ (32.).

Nach der Pause rannten die Kölner weiter unermüdlich an, zunächst musste aber Torwart Marvin Schwäbe sein Team mit zwei überragenden Paraden gegen Menig (62.) und Pavlovic (63.) im Spiel halten.

Der FC steckte bis zum Schluss nicht auf, ließ im Abschluss aber an diesem Abend die nötige Präzision vermissen. Die Abschlüsse der eingewechselten Jonas Hector (78.), Steffen Tigges (83.) und Dejan Ljubicic (85.) brachten das Gästetor allesamt nicht ernsthaft in Gefahr. Weil erneut Tigges in der Nachspielzeit per Kopf vergab (90.+7), mussten die Kölner trotz klarer Feldüberlegenheit die erste Niederlage in der Gruppe hinnehmen.

Die Stimmen:

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir sind der Sache früh hinterhergelaufen und haben einige gute Chancen liegengelassen. Die Mannschaft hat alles rausgehauen, in einigen Situationen hat uns heute noch die Ruhe gefehlt. Insgesamt fand ich die Leistung in Ordnung. Ich finde, wir hätte einen Punkt verdient gehabt."

Marvin Schwäbe (1. FC Köln): "Wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Wir müssen einfach ein paar von den Chancen, die wir haben, auch verwerten."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Kölner Flankenfestival unbelohnt

Der 1. FC Köln ist schon aus der Bundesliga bekannt für sein Flügelspiel mit zahlreichen Flanken - gegen Partizan bestand das Kölner Angriffsspiel aber fast nur noch aus diesen. Satte 55 Mal schlugen die Kölner an diesem Abend eine Flanke in den gegnerischen Strafraum. Dass bei dieser Fülle an Hereingaben am Ende kein einziger Treffer heraussprang, lag einerseits an der fehlenden Präzision der Flanken, andererseits aber auch am mangelhaften Kopfballspiel der Kölner Angreifer.

