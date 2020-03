Hier aktualisieren

Hallo und herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der Nations-League-Gruppenphase. Der deutschen Nationalmannschaft droht nach dem Verbleib in der Liga A durch die Aufstockung auf vier mal vier Teams ähnlich wie im vergangenen Jahr eine schwere Gruppe. In der ersten Auflage der Nations League scheiterte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in der Vorrunde an Weltmeister Frankreich und den Niederlanden. Auf wen trifft die DFB-Auswahl in diesem Jahr? Eurosport.de begleitet für Euch die Auslosung im Liveticker.

Die Lostöpfe der Nations League 2021/22:

Topf 1 Topf 2 Portugal (TV) Belgien Niederlande Frankreich England Spanien Schweiz Italien Topf 3 Topf 4 Bosnien-Herzegowina Kroatien Ukraine Polen Dänemark Deutschland Schweden Island

