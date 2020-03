LIVETICKER | Auslosung Nations League jetzt live: Auf wen trifft die DFB-Elf?

Hier aktualisieren

18:35: Ziehung der Liga A

Losfee wird hier Superstar Luis Figo sein. Mal sehen, ob der Portugiese ein glückliches Händchen beweist und Deutschland spannende Gegner zu lost. Los gehts!

18:34: Ziehung der Liga A

Das sind die Teams und die Topfeinteilung für Liga A:

Topf 1: Portugal, Niederlande, England, Schweiz

Topf 2: Belgien, Frankreich, Spanien, Italien

Topf 3: Bosnien und Herzegowina, Ukraine, Dänemark, Schweden

Topf 4: Kroatien, Polen, Deutschland, Island

18:33: Ziehung der Liga A

Jetzt wird es spannend! Jetzt geht es um die Gegner der 16 besten Mannschaften im UEFA-Verband. Mit dabei ist auch Deutschland.

18:32: Ziehung der Liga B

Das sind die Gruppen der Liga B:

Gruppe 1: Österreich, Norwegen, Nordirland, Rumänien

Gruppe 2: Tschechien, Schottland, Slowakei, Israel

Gruppe 3: Russland, Serbien, Türkei, Ungarn

Gruppe 4: Wales, Finnland, Irland, Bulgarien

Auch hier steigen die Gruppensieger auf und zwar in Liga A.

18:26: Ziehung der Liga B

Ex-HSV-Spieler und Vizeweltmeister Rafael van der Vaart wird diese Gruppen ziehen.

18:25: Ziehung der Liga B

Folgende 16 Teams warten auf ihre Gruppengegner:

Topf 1: Russland, Österreich, Wales, Tschechische Republik

Topf 2: Schottland, Norwegen, Serbien, Finnland

Topf 3: Slowakei, Türkei, Republik Irland, Nordirland

Topf 4: Bulgarien, Israel, Ungarn, Rumänien

18:23: Ziehung der Liga B

Weiter geht es mit der Ziehung der Gruppen der Liga B.

18:22: Ziehung der Liga C

Das sind die Gruppen der Liga C:

Gruppe 1: Montenegro, Zypern, Luxemburg, Aserbaidschan

Gruppe 2: Georgien, Nordmazedonien, Estland, Armenien

Gruppe 3: Griechenland, Kosovo, Slowenien, Moldawien

Gruppe 4: Albanien, Weißrussland, Litauen, Kasachstan

Die Sieger der jeweiligen Gruppen steigen übrigens in die Liga B auf.

18:17: Ziehung der Liga C

Als Losfee fungiert für die Ziehung der Gruppen in Liga C der ehemalige schweizer Nationalspieler Philippe Senderos.

18:15: Ziehung der Liga C

Weiter geht es mit der Ziehung der Gruppen aus Liga C.

In Liga C sind folgende 16 Mannschaften vertreten:

Topf 1: Griechenland, Albanien, Montenegro, Georgien

Topf 2: Nordmazedonien, Kosovo, Belarus, Zypern

Topf 3: Estland, Slowenien, Litauen, Luxemburg

Topf 4: Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Moldawien

18:13: Ziehung der Liga D

Das sind die Gruppen der Liga D:

Gruppe 1: Färöer-Inseln, Lettland, Andorra, Malta

Gruppe 2: Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

1. Spieltag ist übrigens am 3.-5. September 2020.

18:08: Ziehung der Liga D

Das sind die sieben Teams aus der Liga D.

Topf 1: Gibraltar, Färöer-Inseln, Lettland, Liechtenstein

Topf 2: Andorra, Malta, San Marino

18:07: Ziehung der Liga D

Los geht es mit der Ziehung der Gruppen der Liga D. Losfee spielt der ehemalige englische Nationaltorhüter David Seeman.

18:05: Premierensaison Nations League

Vor dem Start der Ziehung wird noch ein Rückblick auf die erste Auflage geworfen. Deutschland ist in dieser in einer Gruppe mit den Niederlanden und Frankreich abgewatscht worden und landete mit nur zwei Zählern aus vier Partien auf dem letzten Platz.

18:00: Premierensaison Nations League

Bei der Premierenaustragung der Nations League hat sich Europameister Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo im Finale gegen die Niederlande (1:0) durchgesetzt und den Titel geholt.

Start der Auslosung

Servus zusammen. In wenigen Minuten startet die Auslosung der Nations-League-Gruppenphase. Insgesamt 55 Teams in vier Ligen warten auf ihre Gegner. Deutschland ist in Liga A im schlechtesten Topf vertreten, in Topf 4. In Topf 1 der Liga A, der besten Liga, sind die vier letztjährigen Halbfinalisten Portugal, Niederlande, England und die Schweiz. Peer Kuni begleitet Euch durch die Auslosung viel Spaß!

Hallo und herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der Nations-League-Gruppenphase. Der deutschen Nationalmannschaft droht nach dem Verbleib in der Liga A durch die Aufstockung auf vier mal vier Teams ähnlich wie im vergangenen Jahr eine schwere Gruppe. In der ersten Auflage der Nations League scheiterte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in der Vorrunde an Weltmeister Frankreich und den Niederlanden. Auf wen trifft die DFB-Auswahl in diesem Jahr? Eurosport.de begleitet für Euch die Auslosung im Liveticker.

Die Lostöpfe der Nations League 2021/22:

Topf 1 Topf 2 Portugal (TV) Belgien Niederlande Frankreich England Spanien Schweiz Italien Topf 3 Topf 4 Bosnien-Herzegowina Kroatien Ukraine Polen Dänemark Deutschland Schweden Island

