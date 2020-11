Im Duell um den Gruppensieg in Gruppe 2 dauerte es keine drei Minuten, ehe das Leder zum ersten Mal im Netz zappelte. England-Legionär Youri Tielemans fasste sich ein Herz und zog aus 18 Metern ab. Der Linksschuss des Belgiers war für seinen Vereinskameraden Kasper Schmeichel (beide Leicester City) im Tor der Dänen nicht mehr zu halten, sodass der Ball im unteren rechten Eck einschlug. Dieser Blitzstart spielte den Hausherren – denen ein Punkt zum Gruppensieg reichen würde – natürlich in die Karten. Von langer Dauer blieb diese Führung aber dennoch nicht.

Mehr oder weniger aus dem Nichts kam der Außenseiter in der 17. Minute zum überraschenden Ausgleich. Christian Eriksen hatte Martin Braithwaite mit einem schönen Diagonalpass aus dem Halbfeld in Szene gesetzt, woraufhin der Stürmer des FC Barcelona schnurstracks den Abschluss suchte. Jan Vertonghen sprang mit einer Grätsche dazwischen, sodass das Spielgerät im hohen Bogen direkt in den Lauf von Jonas Wind umgeleitet wurde, der wiederum aus fünf Metern per Kopf zum 1:1-Ausgleich einnickte (17.).

Für die Dänen war der Ausgleich ein Weckruf. Die Gäste wurden mit zunehmender Spieldauer immer besser und hätten nur zwei Minuten nach dem Ausgleich in Führung gehen können. Braithwaite scheiterte jedoch aus kurzer Distanz am glänzend parierenden Thibaut Courtois (24.). Der Flügelspieler sorgte auf seiner rechten Seite immer wieder für Unruhe und spielte seinen Tempo-Vorteil gegen Vertonghen mehrmals klug aus.

Belgien-Coach Roberto Martínez fand in seiner Halbzeitansprache offensichtlich die richtigen Worte, denn seine Mannen kamen deutlich verbessert aus den Katakomben. Der Lohn: Die erneute Führung. Zwölf Minuten nach Wiederanpfiff steckte De Bruyne das Leder nach einem schnellen Zuspiel von Tielemans, in die Schnittstelle auf Lukaku durch. Den Schuss des Stürmers touchierte Schmeichel zwar noch mit dem Oberarm, zur erfolgreichen Abwehr reichte dies aber nicht mehr. Auch Andreas Christensens Rettungsversuch auf der Linie kam zu spät (57.).

Knappe 20 Minuten vor Ende war es wieder Lukaku, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und seinem Team somit vorzeitig den Gruppensieg sicherte. Nach einer schönen Spielverlagerung auf die rechte Seite hatte Dortmunds Thorgan Hazard punktgenau an den ersten Pfosten geflankt, von wo Lukaku – nachdem er sich zuvor von Simon Kjaer gelöst hatte – wuchtig zum 3:1 einköpfte (69.).

Die Partie war entschieden und verlor fortan zusehend an Spielfluss. Diverse Wechsel auf beiden Seiten sowie wiederkehrende Fouls im Mittelfeld führten dazu, dass der Rhythmus verloren ging. Davon ließ sich offensichtlich auch Courtois anstecken, dem in der 86. Minute ein Rückpass von Nacer Chadli unter dem Schlappen durchrutschte und zum Anschluss für die Dänen führte (86.). Diese Slapstick-Einlage ließ Dänemark noch einmal kurz hoffen, ehe De Bruyne im direkten Gegenzug den alten Abstand wieder herstellte (87.).

Durch einen letztendlich verdienten 4:2-Erfolg sicherte sich Belgien den Gruppensieg in Gruppe zwei der Liga A und zieht zu Recht in das Finalturnier der Nations League ein.

Romelu Lukaku präsentiert sich sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft in bestechender Form. Durch seine zwei Tore ist er zudem der erste europäische Spieler unter 28 – seit Gerd Müller - der 57 Tore für die Nationalmannschaft seines Landes erzielen konnte.

Die Hausherren begannen gut und gingen früh durch Tielemans‘ Distanzschuss in Führung. Nach dem Ausgleich durch Jonas Wind kippte das Spiel jedoch. Die Skandinavier rissen die Spielkontrolle über weite Strecken an sich und kamen durch kluge Spielzüge und lange Bälle in die Spitze immer wieder in aussichtsreiche Positionen. Vor allem über Braithwaites rechte Seite ging viel. Der Stürmer des FC Barcelona nutzte seine Geschwindigkeitsvorteile gegen Vertonghen und Tobi Alderweireld immer wieder gut aus, verpasste aber in der 24. Minute das 2:1 knapp. Im zweiten Durchgang schaltete der Weltranglisten-Erste dann aber einen Gang hoch und ließ Dänemark keinen Zugriff mehr aufs Spiel bekommen. Die Ausnahmekönner De Bruyne und Lukaku machten schließlich den Unterschied aus in einem Team, bei dem man stets das Gefühl hat, dass es auf Knopfdruck jeden Gegner schlagen kann.