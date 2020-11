Der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt. Sagt der Volksmund.

Im letzten Länderspiel des Jahres kassierte die Nationalelf in Spanien eine zuvor kaum vorstellbare Abreibung, ging in Sevilla mit 0:6 (0:3) unter gegen die komplett überlegenen Gastgeber. Eine ganz bittere Lehrstunde in der Nations League.

Diese höchste Pleite seit dem 24. Mai 1931, dem 0:6 gegen Österreich, haftet nun an Bundestrainer Joachim Löw. Das nächste Länderspiel findet Ende März statt, wenn die Qualifikation für die WM 2022 in Katar beginnt.

Es wird: ein langer, harter Winter für Löw. Die Lawine der Kritik beginnt gerade erst Schwung zu nehmen. Rücktrittsforderungen muss man aushalten - und aushalten wollen.

Gnabry: "Jetzt weiß man mal, wo man steht"

Diese 0:6-Vorführung, für "ARD"-Experte Bastian Schweinsteiger ein "entsetzlicher Nackenschlag", ließ Löw und sein Team drei Tage nach dem durchaus hoffnungsvollen 3:1 (2:1) gegen die Ukraine auf den Boden der schlechten Tatsachen aufschlagen. Ohne Fallschirm.

"Wir hatten überhaupt keine Chance. Spanien hat auch in der Höhe verdient gewonnen", fand Serge Gnabry noch die deutlichsten Worte für das Debakel. Die Kurz-Analyse des Bayern-Angreifers: "Wir haben es schlecht gemacht, da helfen keine Ausreden. Jetzt weiß man mal, wo man steht."

Neben der Kappe. Und das knapp sieben Monate vor Beginn der EM, in deren Gruppenphase man auf den amtierenden Weltmeister Frankreich und den amtierenden Europameister Portugal trifft. Das kann ja heiter werden.

Bierhoff steht zu Löw - noch?

Ob Joachim Löw dann noch Bundestrainer ist? Wahrscheinlich schon, aber wer kann das schon felsenfest mit "ja" beantworten?

Im "ARD"-Interview nach dem Spiel sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff: "Das Vertrauen in Jogi Löw ist vollkommen da, absolut. Daran ändert auch dieses Spiel nichts." Doch wann ist Endstation für den schier ewigen Jogi, der den Job des obersten Trainers hierzulande im Juli 2006 von Sommermärchen-Dompteur Jürgen Klinsmann übernahm?

Kein anderer Nationaltrainer weltweit ist länger im Amt. Der Vertrag des 60-Jährigen läuft bis zum Ende der WM 2022 in Katar, die im November/Dezember ausgespielt wird. Nächster Halt jedoch: EM 2021. "Am Ende des Tages müssen wir alle uns an Ergebnissen messen lassen."

Das weiß Jogi auch. Jetzt ist aber noch nicht der Zeitpunkt für eine Entscheidung - das Turnier kommt noch, sagte Oliver Bierhoff vor dem Spanien-Desaster der "FAZ". Und weiter: "Den Weg, den der Bundestrainer eingeschlagen hat, gehe ich bis einschließlich der EM mit."

Nur bis zur EM? Jedes Turnier sei eine Zäsur, betonte er. Jedes 0:6 auch.

Kehren Müller und Hummels doch zurück?

Ist Löw noch der Richtige? "Ob ich mir Sorgen machen muss, das müssen Sie andere fragen. Das kann ich jetzt hier nicht beantworten", antwortete der Bundestrainer auf eine Frage in der virtuellen Pressekonferenz.

Im TV-Interview sprach er Klartext: "Ein rabenschwarzer Tag, wo eigentlich gar nichts funktioniert hat. In jeglicher Beziehung war alles schlecht. Weder Defensive noch Offensive haben funktioniert, da kann man niemanden ausnehmen. Nach dem ersten Tor haben wir unser ganzes Konzept aufgegeben. Jetzt hat man gesehen, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir geglaubt haben. Wir müssen uns selber hinterfragen, die richtigen Schlüsse ziehen."

Die da wären? Sollte Löw über seinen Schatten springen und Jérôme Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels, die von ihm im Frühjahr 2019 aussortierten Weltmeister von 2014, wieder zurückholen? Die Forderungen nach dem Comeback des Trios werden lauter und lauter. Das muss Löw aushalten.

Aber muss er wirklich - wie bisher - konsequent und stur bleiben? Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, mit einer Rückholaktion spätestens zur EM-Vorbereitung im Mai könnte ein Stimmungsumschwung herbeigeführt werden.



Insgesamt 16 Gegentore in acht Länderspielen 2020 sagen alles. Die Herbst-Bilanz dieser an und für sich (bis auf die Abwehr) sehr talentierten Mannschaft in der Nations League: Zwei Erfolge gegen die Ukraine, zwei Unentschieden gegen die Schweiz, ein 1:1 gegen Spanien und nun die Erdrutsch-Niederlage. "Das tat weh", sagte Toni Kroos in Sevilla wortkarg und fügte hinzu: "Es ist einiges zu tun."

Löw-Nachfolger: Klopp und Flick sind nicht zu haben

Wer darf es anpacken? Löw geht in sein wohl letztes Turnier, weil die Alternativen im Frühjahr nicht verfügbar sind. Liverpools Erfolgscoach Jürgen Klopp (53) oder Hansi Flick (55), der Triple-Coach des FC Bayern, der Löw von 2006 bis 2014 bei der Nationalelf assistierte.

Ex-Leipzig-Trainer und -Sportdirektor Ralf Rangnick (62) würde sicher gerne übernehmen. Aber ob er die Lösung und damit der Schritt in die Zukunft wäre?

Löws Vorgesetzter Bierhoff betonte in Sevilla, das 0:6 erst einmal "verdauen zu müssen. "Das wird ein bisschen dauern. Die Mannschaft ist ein bisschen auseinandergefallen, das darf nicht passieren. Wir müssen das knallhart analysieren."

Was kein Vergnügen wird.

