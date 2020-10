Am Tag darauf wartete er mit Spannung auf die Test-Ergebnisse von Viktor Kovalenko und Mykola Matvijenko (beide Schachtjor Donezk), auf deren Rückkehr aus der Quarantäne er hoffte. Stars wie Alexander Zintschenko (Manchester City) oder Jevgeni Konopljanka (Donezk) fehlen auch gegen Deutschland verletzt, unter den COVID-19-Patienten sind neben Mittelfeldchef Taras Stepanenko gleich drei Torleute um Stammkeeper Andrej Pjatov. "Das könnte lustig sein, wenn es für unser Team nicht so nervig wäre", sagte Co-Trainer/Torwart Schovkovski.

Überhaupt ist die Lage in Kiew alles andere als spaßig. Am Mittwoch verzeichnete die Ukraine mit 4887 neuen Corona-Fällen ein Rekordhoch, 83 Tote waren zu beklagen. Umso erstaunlicher, dass das Olympiastadion gegen die DFB-Elf wie von der UEFA erlaubt mit bis zu 21.000 Fans zu 30 Prozent ausgelastet sein soll. Ist das nicht viel zu riskant? Schevtschenko verteidigte die Entscheidung. "In dieser schwierigen Lage", sagte er, "brauchen wir die Unterstützung der Fans."

Vor ähnlichen, aber längst nicht so gravierenden Problemen steht die Schweiz, am Dienstag in der Nations League übernächster DFB-Gegner. Der Dortmunder Manuel Akanji wird nach seinem positiven Corona-Test zumindest in Madrid gegen Spanien (Samstag, 20.45 Uhr) fehlen. Hoffnung gibt es bei Xherdan Shaqiri.