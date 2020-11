Die deutsche Nationalmannschaft fuhr am Samstagabend in die Leipziger Arena und siegte dort 3:1 (2:1) gegen die Ukraine. Damit erspielte sich die DFB-Auswahl um den neuen Rekord-Torwart Manuel Neuer und Doppelpacker Timo Werner (33. und 64.) zum Jahresabschluss am Dienstag (20:45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) ein "Finale" um den Nations-League-Gruppensieg in Sevilla gegen Spanien. Und bei der Auslosung zur WM-Qualifikation ist ihr der Lostopf 1 nun sicher. Dicken Brocken wie Frankreich und England geht man damit aus dem Weg. Doch das Sportliche interessierte nur am Rande.