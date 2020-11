Im vorletzten Gruppenspiel der Nations League empfängt Deutschland in Leipzig die Ukraine . Das Spiel beginnt am Samstag um 20:45 Uhr .

Deutschland liegt in Liga A, Gruppe 4 nach den ersten vier Spielen auf Tabellenrang zwei und hat noch Chancen auf den Sieg. Rein theoretisch ist aber auch der Abstieg noch möglich.

Das Spiel in Leipzig wird am Samstag, 14. November, um 20:45 Uhr angestoßen und live im TV im ZDF übertragen.

Das ZDF bietet über die ZDF-Mediathek einen kostenlosen Livestream zum vorletzten Gruppenspiel des DFB-Teams in der Nations League an.

Nach fünf positiven Coronatests bei der Ukraine ist die Austragung des Nations-League-Duells gegen Deutschland gefährdet. Am Freitagabend gab der ukrainische Verband bekannt, dass vier Spieler sowie ein Teammanager aufgrund der Ergebnisse der Testung am Vormittag isoliert werden mussten. Am Samstagmorgen soll es die nächste Testreihe geben. Nach Vorgaben der UEFA werden Spiele plangemäß ausgetragen, solange einer Mannschaft 13 Spieler (12 Feldspieler, ein Torwart) zur Verfügung stehen.