Am Mittwoch (20.45 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) trifft die DFB-Auswahl in Leipzig auf Tschechien. Drei Tage später geht es an gleicher Stelle gegen die Ukraine in der Nations League. Das letzte Länderspiel des Jahres ist das Nations-League-Duell in Sevilla gegen Gastgeber Spanien (17. November).