"Ab und zu habe ich das Gefühl, hinten sind sie etwas hilflos und da würde mit Sicherheit Hummels etwas Ruhe reinbringen", so Hamann weiter.

Eine große Rolle in Planungen des Nationalcoaches spielt indes weiterhin Spielmacher Kroos von Real Madrid. Der 30-Jährige, der am Dienstag gegen die Schweiz (3:3) sein 100. Länderspiel bestritt, gilt als Fixpunkt der Mannschaft. Nicht aber für Hamann, der in der Startelf eine Besetzung aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka befürwortet.