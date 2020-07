Der DFB plant bei den Länderspielen im Herbst einen Heimspiel-Doppelpack. Nach dem Auftakt der Nations League am 3. September in Stuttgart wird das Duell mit der Schweiz dem "Sportbuzzer" zufolge am 13. Oktober in Köln stattfinden, sechs Tage zuvor soll es dort ein Testspiel geben. Das nächste Nations-League-Heimspiel gegen die Ukraine soll am 14. November in Leipzig stattfinden.

Bereits zuvor soll es am 11. November ein weiteres Test-Länderspiel gegeben, das ebenfalls in Leipzig ausgetragen wird.

"Unsere Planungen sehen vor, dass wir die Heimspiele der Nations League im September in Stuttgart, im Oktober in Köln und im November in Leipzig spielen", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius: "Darüber hinaus wollen wir in Köln und Leipzig auch die beiden ausgefallenen Testspiele aus der ersten Jahreshälfte nachholen."

(SID)

