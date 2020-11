Der arg angezählte Joachim Löw und seine schwer gedemütigten Spieler wollten einfach nur weg - sie verließen den Ort der Schande noch vor Sonnenaufgang. Während Löw nach einer kurzen Nacht niedergeschlagen in den Teambus kletterte, stand Oliver Bierhoff trotz der Schmach von Sevilla felsenfest zu seinem Bundestrainer. "Das Vertrauen ist vollkommen da, absolut", sagte der ebenfalls schockierte DFB-Direktor nach dem historischen 0:6 (0:3)-Debakel in Spanien .

Löw will nun schauen, "was der richtige Weg" ist. Für viele Experten ist dieser klar. "Der Bundestrainer und sein Team haben eine Meinung dazu, ich persönlich habe leider eine andere. Solche Spieler wie Jerome Boateng und Thomas Müller haben das Triple gewonnen, mit der besten Mannschaft in Europa. Die spielen da in der ersten Elf und haben Qualität. Warum nicht für die Nationalmannschaft?", sagte der "ARD"-Experte Bastian Schweinsteiger. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus legte sich bei "Bild" fest: "Man braucht diese Führungsspieler nach so einer Niederlage."