Senkrechtstarter Robin Gosens sowie die weiteren Neulinge Florian Neuhaus und Oliver Baumann sollen der deutschen Nationalmannschaft zu einem erfolgreichen Start in die EM-Saison verhelfen. Bundestrainer Joachim Löw berief das Trio am Dienstag in sein 22-köpfiges Aufgebot für die Nations-League-Spiele am 3. September in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz.

Die Münchner Leroy Sané und Niklas Süle kehren nach ihren Kreuzbandrissen zurück. Ihre viel belasteten Teamkollegen Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry erhalten dagegen ebenso eine Pause wie Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann (RB Leipzig).

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Bundesliga Bei Chelsea-Wechsel: Havertz soll Topverdiener werden VOR 5 STUNDEN

DFB-Präsident Fritz Keller sprach von einer "großen Geste" Löws. Torhüter Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) fehlt nach einer Knie-OP.

Der Bundestrainer sprüht nach der mit dann 288 Tagen längsten Länderspielpause seit 70 Jahren vor Tatendrang. "Ich kann es kaum erwarten, wieder mit den Spielern auf dem Platz zu stehen und zu arbeiten. Da hat schon etwas gefehlt", sagte Löw. Acht Spiele stehen in diesem Kalenderjahr bis zum Gruppen-"Finale" in der Nationenliga in Spanien am 17. November noch auf dem Programm. Löw will sie nutzen, um seine verjüngte Auswahl optimal auf die Mission EM-Titel 2021 vorzubereiten.

Gosens wäre schon im März nominiert worden

Außenbahnspieler Robin Gosens von Überraschungsteam Atalanta Bergamo hatte er bereits für die wegen Corona abgesagten Länderspiele im März gegen Spanien und Italien nominieren wollen. Der 26-Jährige wäre auch für die niederländische Auswahl spielberechtigt gewesen.

Für Gladbachs Mittelfeldmann Florian Neuhaus ist die Nationalelf der nächste Schritt nach der U21, mit der er im vergangenen Jahr Vize-Europameister geworden war. Auch Baumann (TSG Hoffenheim) war einst für den DFB-Nachwuchs aktiv.

Das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft:

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Robin Koch (SC Freiburg), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris St. Germain), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sane (Bayern München), Suat Serdar (Schalke 04), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea)

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Reus muss sich hintenanstellen: Der BVB kann's auch ohne Captain

(SID)

Play Icon WATCH Ministerpräsident Söder schwärmt: "Eine der beeindruckendsten Bayern-Mannschaften" 00:01:21

Champions League Der unheimliche Herr Flick: Kovac widerlegt, Pep komplettiert GESTERN AM 15:24