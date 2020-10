Auch Matthias Ginter wurde angesichts der Schwächen grundsätzlich und kritisierte "sehr, sehr viele einfache Ballverluste". Sein ernüchtertes Fazit: "So einfache Fehler in der Häufigkeit - das kommt bei einer deutschen Nationalmannschaft selten vor."

Und so war es nicht weiter verwunderlich, dass der "Nationalspieler des Jahres 2019" auch bei seinem Führungstreffer (20.) an Selbstlob sparte. "Ich muss dazu sagen, dass gefühlt 90 Prozent des Tores Toni Rüdiger gehören, er hat sich super durchgesetzt", sagte Ginter über seinen Abwehrkollegen, der das 1:0 mit einer starken Einzelaktion eingeleitet hatte.

Dennoch durfte sich Ginter als echter Gewinner des Spiels fühlen. Aus der Dreierkette von Bundestrainer Joachim Löw ist der 26-Jährige kaum mehr wegzudenken. "Ich versuche jeden Tag an mir zu arbeiten, jeden Tag zu nutzen, um ehrgeizig zu bleiben und alles rauszuhauen", sagte er - und fand doch noch etwas Positives: Dass er für seine harte Arbeit hier und da mit einem Tor belohnt werde, sei "natürlich schön".

Verbesserungsbedarf bei der Nationalmannschaft sieht auch Bastian Schweinsteiger. Aus seiner Sicht hat das DFB-Team Probleme in Sachen Fan-Bindung. "Man kann sich nicht mehr so 100-prozentig identifizieren mit der Nationalmannschaft - und das ist schade. Ich hoffe, dass das Ruder wieder rumgerissen wird", sagte der frühere Fan-Liebling als "ARD"-Experte am Rande des Ukraine-Spiels.