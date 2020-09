Eine halbhohe Flanke von Raheem Sterling erreichte am langen Pfosten Angreifer Harry Kane, der den Ball aus kurzer Distanz zur vermeintlichen Führung über die Linie drückte. Allerdings wurde der Treffer fälschlicherweise wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt, aufgrund des nicht vorhandenen VAR in der Nations League blieb es beim 0:0 (7.).

England zeigte sich in der Anfangsphase spielfreudig und kam durch Kyle Walker (10.) sowie Declan Rice (17.) zu weiteren guten Möglichkeiten. Island zog sich in der Folge immer weiter zurück und verteidigte ab der 25. Minute mit elf Mann in der eigenen Hälfte. Englands Spiel erlitt folglich einen spielerischen Bruch, sodass ein harmloser Schlenzer von Sterling Englands gefährlichste Aktion bis zur Pause blieb (29.).

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Kyle Walker (70.) schien die Partie trostlos zu Ende zu plätschern, ehe sie in den Schlussminuten furios an Fahrt aufnahm. Zunächst brachte Sterling die Gäste nach einem Handspiel von Sverrir Ingason, der zudem Gelb-Rot sah, per Elfmeter in Führung (90.+1).