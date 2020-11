Die Bosnier um den Ex-Schalker Sead Kolasinac stehen dagegen schon vor der letzten Partie am Mittwoch (20:45 Uhr) gegen Italien als Absteiger fest.

Georginio Wijnaldum vom englischen Meister FC Liverpool sorgte bereits in der Anfangsviertelstunde mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse (6. und 13.). Memphis Depay beseitigte die letzten Zweifel am Erfolg (55.). Smail Prevljak, der vor sechs Jahren für RB Leipzig in der 2. Liga spielte, verkürzte (63.).

De Boer, seit September Nachfolger des zum FC Barcelona gewechselten Ronald Koeman, hatte als erster Trainer in der Geschichte der Elftal seine ersten vier Spiele nicht gewonnen.

Karaman trifft bei Türkei-Sieg

Ebenfalls erfolgreich war die Türkei. Auch dank Kenan Karaman von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat das Team am fünften Nations-League-Spieltag den ersten Sieg eingefahren. Beim 3:2 (2:1) über das zuvor ungeschlagene Russland traf der 26-Jährige zum zwischenzeitlichen 1:1 (26.), das Tor zum 3:1 markierte der ehemalige Frankfurter Cenk Tosun per Foulelfmeter (52.).

Für den gebürtigen Stuttgarter Karaman war es das vierte Länderspieltor. Schon am 7. Oktober hatte er beim 3:3 gegen Deutschland in Köln getroffen, vier Tage später war er auch im Hinspiel gegen Russland (1:1) erfolgreich. In der 2. Fußball-Bundesliga hat er bislang zwei Saisontore für die Fortuna erzielt.

Schottland verpasst zweiten Coup

Die schottische Fußball-Nationalmannschaft hat dagegen den zweiten Coup innerhalb von vier Tagen verpasst. Nach der gefeierten Qualifikation für die EM im kommenden Jahr verloren die Bravehearts in der Nations League in der Slowakei mit 0:1 (0:1). Bei einem Sieg wäre den Schotten der Aufstieg in die A-Liga nicht mehr zu nehmen gewesen. Jan Gregus (31.) sorgte in Trnava für das Tor des Tages.

Ein Sieg am Mittwoch in Israel würde den von Steve Clark trainierten Schotten dennoch zum Aufstieg reichen.

Am Donnerstag hatte Schottland durch ein 5:4 im Elfmeterschießen im Play-off-Finale gegen Gastgeber Serbien die EM-Teilnahme perfekt gemacht. Seit der WM 1998 war das stolze Land nicht mehr im Konzert der Großen vertreten.

