Torhüter Oliver Baumann hatte die DFB-Auswahl aufgrund der undurchsichtigen Corona-Situation bei der TSG Hoffenheim schon am Mittwoch vor dem Länderspiel gegen Tschechien (1:0) verlassen.

Kroos ist allerdings am Samstag im Spiel gegen die Ukraine in Leipzig gesperrt und steht erst drei Tage später in Sevilla (beide 20:45 Uhr jeweils im Liveticker auf Eurosport.de) gegen Spanien zur Verfügung. Mit zwei Erfolgen hätte sich die DFB-Auswahl den Gruppensieg gesichert und für das Finalturnier im Oktober 2021 qualifiziert.