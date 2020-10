In der Wiederauflage des WM-Finals von 2018 erwischte Frankreich den besseren Start und ging mit der ersten Chance der Partie gleich in Führung. Antoine Griezmann profitierte nach einer unglücklichen Rettungstat von Domagoj Vida und hämmerte die Kugel unter die Latte (8.).

In der Folge stabilisierte sich jedoch die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic, Ivan Perisic kam fünf Minuten später per direkt ausgeführtem Freistoß dem Ausgleich nahe, doch das Leder zischte knapp über den rechten Winkel.

Abermals fünf Minuten später hatten die Hausherren ihre größte Chance zum 1:1, Perisic bediente am Fünfmeterraum Mario Pasalic, der aus kurzer Distanz nur Hugo Lloris anschoss und den nicht unverdienten Ausgleich verpasste.

Das Bild änderte sich in der zweiten Halbzeit lange nicht, Frankreich agierte extrem passiv und kam zu keinerlei gefährlichen Situationen, während Kroatien das Spiel machte, aber ebenfalls zu keinen klaren Chancen kam.

Kroatien war danach endgültig die spielbestimmende Mannschaft, doch wie zuvor mündete dies in keinen gefährlichen Aktionen.

Frankreich wechselte in der Folge und brachte mit Paul Pogba (77.) Schwung ins eigene Spiel: Erst scheiterte der Sechser noch nach einer Ecke freistehend an Dominik Livakovic, doch zwei Minuten später öffnete er das Spiel mit einem herausragenden Diagonalball, den Lucas Digne direkt auf Mbappé (79.) weiterleitete, der die Kugel aus kurzer Distanz nur noch über die Torlinie drücken musste.

Kroatien warf in der Schlussphase alles nach vorne, agierte vor dem Tor aber glücklos. Einen Distanzschuss des eingewechselten Mateo Kovacics parierte Lloris im Nachfassen, bei einem Abschluss aus kurzer Entfernung traf der Hoffenheimer Andrej Kramaric (90.) die Kugel nur unsauber, so war wieder Lloris zur Stelle.

So gewinnt Frankreich die Neuauflage des WM-Finals wie schon im Hinspiel der UEFA Nations League und steht punktgleich mit Portugal an der Tabellenspitze der Gruppe, Kroatien kämpft in den letzten Spielen hingegen um den Abstieg.