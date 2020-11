Wenn Joachim Löw über Julian Brandt spricht, folgt auf ein Kompliment meist immer ein "Aber". "Er hat so viel Können", sagte der Bundestrainer erst kürzlich wieder, "er ist aber ein bisschen schwankend in seiner Leistung."

Die Konstanz ist das große Problem des technisch hochveranlagten Offensivspielers. An einem überragenden Tag muss er sich fußballerisch vor keinem Spieler in der Nationalmannschaft oder in der Bundesliga verstecken, an einem schlechten ist er bestenfalls ein Mitläufer. Von einem Spieler, der sowohl beim Topklub Borussia Dortmund als auch in der Nationalmannschaft um einen Stammplatz kämpft, muss man mehr erwarten.