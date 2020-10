Kevin De Bruyne war bei der 1:2-Niederlage Belgiens am Sonntag in England nach 73 Minuten ausgewechselt worden. Nationaltrainer Roberto Martinez hatte dies als Vorsichtsmaßnahme bezeichnet, aber zugegeben, dass sein Starspieler "nicht bei 100 Prozent" gewesen sei.

Das nächste Spiel mit City steht am kommenden Samstag (18:30 Uhr) in der Premier League gegen den FC Arsenal an.