Für Portugal ging es dagegen rein sportlich nicht mehr um viel. Nach der 0:1-Niederlage gegen Frankreich am Samstag konnten sich die Portugiesen auch mit einem Sieg nicht mehr am Weltmeister vorbei schieben.

14/11/2020 AM 22:05

Nach einer anfänglichen Phase des Abtastens übernahm Portugal die Spielkontrolle. Bis auf zwei Flanken in Richtung von Jota und Ronaldo sprang aber wenig Brauchbares heraus.

Auf der anderen Seite traf Kroatien dann mit dem ersten Schuss auf das Tor gleich zur 1:0-Führung (29.). Dabei bekam der Vize-Weltmeister aber gehörig Hilfe von Portugals Ruben Semedo. Der Innenverteidiger schoss bei einem Klärungsversuch Mario Pasalic an. Der legte den Ball quer auf Mateo Kovacic, der zunächst an Rui Patricio scheiterte, den Ball im zweiten Versuch aber im Tor unterbrachte.

Mit deutlich mehr Schwung startete Portugal in die zweite Hälfte. Zunächst setzte Ruben Dias einen Kopfball nach einem Freistoß über das Tor (47.). Dann sah der zuvor bereits verwarnte Marko Rog seine zweite Gelbe Karte und flog vom Platz (51.). Der 25-Jährige war Ronaldo von hinten überhart auf die Verse gestiegen, eine vertretbare Entscheidung.

Den folgenden Freistoß zog Ronaldo aus 30 Metern direkt auf das Tor. Kroatien-Keeper Dominik Livakovic wehrte die Kugel zur Seite ab. Semedo kam an den Ball und legte in die Mitte, wo Ruben Dias problemlos einschieben konnte (52.).

Kurz darauf drehte Félix die Partie aus Sicht der Portugiesen. Jota verarbeitete einen hohen Ball in den Strafraum und passte in den Rückraum, wo der Stürmer von Atlético Madrid ins lange Eck zum 2:1 abschloss (60.). Die Kroaten regten sich auf, da Schiedsrichter Michael Oliver ein Handspiel Jotas bei der Ballmitnahme übersah. Da es den VAR in der Gruppenphase noch nicht gibt, zählte das Tor.