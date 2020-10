In der Gruppe 3 der Liga A ging es für beide Nationen um die Tabellenführung, denn sowohl Frankreich als auch Portugal konnten die ersten beiden Partien für sich entscheiden. Im Stade de France setzte Frankreich-Coach Didier Deschamps auf zwei Münchner Außenverteidiger - Benjamin Pavard und Lucas Hernández starteten von Beginn an.

07/10/2020 AM 22:56

Frankreich und Italien in Torlaune - De Boer verliert Debüt

Portugal setzte in einem offensiven 4-3-3-System auf Cristiano Ronaldo, João Félix und Bernardo Silva auf der ersten Linie. Der Dortmunder Raphaël Guerreiro verteidigte als linker Außenverteidiger.

Die Gäste agierten hoch und schoben die Franzosen zunächst in die eigene Hälfte. Mit zunehmender Spielzeit neutralisierte sich die Partie allerdings. Beide Mannschaften spielten auf einem guten Niveau, allerdings mit zu wenig Offensivpräsenz.

Ronaldo hatte in der 25. Minute die beste Möglichkeit, seinen Schussversuch aus elf Metern blockte Hernández jedoch sehr stark. Auf der Gegenseite verzeichnete Olivier Giroud die gefährlichste Chance, schoss den Ball aus dem Gewühl aus zwölf Metern allerdings über den Kasten.

Im zweiten Durchgang intensivierten beide Mannschaften das jeweilige Offensivspiel – vor allem die Hausherren fanden besser und gefährlicher vor das gegnerische Tor. Allen voran Kylian Mbappé sorgte immer wieder für Aufregung am portugiesischen Strafraum. Doch Großchancen und Furore im Strafraum blieben nach wie vor die Ausnahme.

So ende das Spiel letztlich mit einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden, dem zweiten torlosen Länderspiel der Portugiesen in Folge (zuletzt 0:0 gegen Spanien). Die Franzosen bleiben in der Folge punktgleich auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Portugal, das das bessere Torverhältnis verzeichnet.