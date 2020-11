Für Götze ist eine mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft derzeit noch kein Thema. "Für mich ist auschlaggebend, was hier und jetzt ist", sagte er im ZDF mit Blick auf seinen neuen Arbeitgeber, "dass ich hier meine Leistung bringe. Was danach kommt, wird sich zeigen." Mit Löw sei er "immer wieder in Kontakt, der ist nie abgebrochen".