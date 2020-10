Berti Vogts kann die Beweggründe des Ex-Dortmunders Götze für den Wechsel ins Nachbarland nachvollziehen. "Endlich entflieht er der deutschen Neidkultur und dem Spott, dem er in der Bundesliga zuletzt ausgesetzt war", urteilte der Weltmeister von 1974.

Er wünscht sich, dass der 28-Jährige in den Niederlanden "zu seiner alten Form findet und sich so vielleicht sogar für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft empfehlen kann".