Besonders schön waren die letzten 24 Stunden für Mario Götze sicherlich nicht. Am Donnerstagabend setzte es eine bittere 1:4-Niederlage gegen PAOK Saloniki, die das Weiterkommen der PSV Eindhoven in der Europa League in Gefahr brachte. Am Freitagvormittag nominierte dann Bundestrainer Joachim Löw seinen XXL-Kader mit 29 Spielern für die anstehenden Länderspiele in der Nations League. Götze fehlte im Aufgebot - mal wieder.

Ziemlich genau vor drei Jahren (14. November 2017) bestritt der 28-Jährige beim 2:2 gegen Frankreich sein letztes Länderspiel für die DFB-Elf. Sein letztes Tor datiert aus dem WM-Finale 2014 gegen Argentinien. Im Anschluss daran hatte Götze einige schwierige Jahre, in denen er sich weder beim FC Bayern noch bei Borussia Dortmund richtig behaupten konnte.

Ganz aus dem Dunstkreis der Nationalmannschaft ist Götze jedoch nie verschwunden. Er stehe weiterhin in Kontakt zu Löw, wie er im Interview nach dem Europa-League-Spiel bestätigte. "Das war schon immer so, seitdem ich zum ersten Mal nominiert worden bin, in regelmäßigen Abständen", so Götze.

Bei seinem neuen Klub könnte er nun endlich wieder aufblühen und an alte Leistungen anknüpfen. Der Start war vielversprechend. Götze trat gleich als Torschütze in Erscheinung und zog zudem im Mittelfeld der PSV die Fäden. Auch Löw blieb das nicht verborgen, erklärte Götze: "Er freut sich für mich, dass ich gut drauf bin, wieder meine Leistung zeigen kann und das ist das Wichtigste auch für mich."

PSV für Götze als Sprungbrett zur Nationalmannschaft?

An die Nationalmannschaft wolle Götze aber noch nicht direkt wieder denken. "Jeder, der Fußball auf diesem Niveau spielt, will Turniere spielen, zur Nationalmannschaft fahren. Aber mein Fokus liegt voll und ganz auf dem Verein und auf dem, was wir dieses Jahr erreichen können."

Doch auch Weltmeister Andreas Brehme glaubt, dass Götze der Schritt zu Eindhoven mit Blick auf die Nationalmannschaft gut tun könnte. Der Siegtorschütze beim WM-Titel 1990 sagte der "dpa": "Er wird dort Selbstvertrauen bekommen, und wenn er dann mal über die ganze Saison gute Leistungen bringt, vielleicht hat er dann auch wieder eine Chance auf die Nationalmannschaft."

