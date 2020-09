Mit den beiden Länderspielen gegen Spanien am Donnerstag und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz (beide 20: 45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) startet die deutsche Fußball-Nationalelf in die Nations League, die die unter Zuschauerschwund leidenden Freundschaftsspiele abgelöst hat. Wieder treten alle 55 Mitgliedsländer der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in vier Ligen an, die Ukraine gehört als weiteres Team zur deutschen Gruppe.