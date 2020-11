In der Stunde der Schande zündelte Mesut Özil bei Twitter ganz genüsslich. "Bring Jérôme Boateng back", zu Deutsch "Es ist Zeit, Jérôme Boateng zurückzubringen", schrieb der einst selbst mit großem Knall abgetretene Weltmeister von 2014 an mehr als 25 Millionen Follower.

Özil, TV-Experte Bastian Schweinsteiger ("Ein entsetzlicher Nackenschlag"), der unvermeidliche Lothar Matthäus wie üblich Minuten nach dem Abpfiff via "Bild"-Zeitung - es waren die alten Helden, die nach der "historischen Tracht Prügel" ("AS"/Spanien) am lautesten nach den aussortierten Bossen von früher riefen: Mats Hummels, Thomas Müller, Boateng.

"Man braucht diese Führungsspieler nach so einer Niederlage", forderte der Rekordnationalspieler Matthäus: "Das ist ja nicht Deutschland!" Der überzeugende Analyst Schweinsteiger skizzierte in der Nacht seine Wunschelf in der "ARD" - mit Müller und Boateng. "Sie haben das Triple gewonnen, mit der besten Mannschaft in Europa", sagte der Weltmeister von 2014. Warum sollten sie dann nicht für die Nationalelf spielen?