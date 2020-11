Die Bewerbung ist ganz gut gelaufen für Oliver Bierhoff. Sollte er nämlich eines vermutlich sehr fernen Tages nicht mehr beim DFB als Direktor arbeiten wollen (er ist für den Bereich Nationalmannschaften und Fußballentwicklung zuständig), kann er wohl elegant, wie es seiner Art entspricht, flugs in die Wetterredaktionen einsteigen.

Als eloquenter Moderator mit dem Blick und dem Gespür für die vielen Phänomene, die das Wetter so bietet. Es zeichnet ihn nämlich jetzt schon aus, dass er ein Gefühl hat für bevorstehende Stürme. Dunkle Wolken sieht er. Dunkle Wolken, die exakt platziert sind über seiner Nationalmannschaft. Punktgenau über den vielen jungen Spielern, denen damit quasi der Blick in den freien Himmel verwehrt bleibt.

GESTERN AM 14:13

Gemein ist das und schlägt sich natürlich auf die Stimmung nieder. Anspannung und Frust spürt der sensible Bierhoff und er sieht "müde Gesichter" in der Kabine. Tja, es war vermutlich schon mal lustiger in der Fußball-Nationalmannschaft zu spielen.