Süle verspürt vor seinem Comeback in der DFB-Elf nach seinem Kreuzbandriss eine unbändige Vorfreude. "Ich habe es unglaublich vermisst, das zu tun, was ich liebe", sagte er vor dem Nations-League-Spiel am Donnerstag (20:45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) in Stuttgart gegen Spanien, an Süles 25. Geburtstag. Zuletzt war er im Oktober 2019 zum Einsatz gekommen.