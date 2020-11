Beide Neulinge dürfen sich vor allem im Testspiel am kommenden Mittwoch (20:45 Uhr im Liveticker) in Leipzig gegen Tschechien Hoffnungen auf ihr Debüt machen. Die Bayern-Stars um Kapitän Manuel Neuer sowie Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid) und Timo Werner (FC Chelsea) werden erst am Donnerstag im Team-Quartier eintreffen und in den beiden abschließenden Gruppenspielen der Nations League am 14. November in Leipzig gegen die Ukraine und drei Tage später in Sevilla gegen Spanien (beide 20.45 Uhr im Liveticker) eingreifen.