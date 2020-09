Elfmeter-Wahnsinn in der Nachspielzeit: England ringt Island nieder

Didier Deschamps Mannschaft war im Spiel in Liga A, Gruppe 3 gegen Schweden klarer Favorit. Die Franzosen agierten in einem offensiven System mit hohem Pressingdruck auf die Skandinavier.

Die Schweden zeigten sich allerdings unbeeindruckt, hielten physisch dagegen, verteidigten sehr kompakt und suchten immer wieder das schnelle Umschaltspiel nach vorne. So entwickelte sich eine sehr kampfbetonte Partie – spielerische Highlights waren die Ausnahme.

Die erste Großchance des Spiels gehörte den Schweden. In der 38. Minute setzte sich Marcus Berg im Zweikampf gegen Raphaël Varane durch, zog in den Strafraum ein und scheiterte im direkten Duell aus elf Metern an Hugo Lloris.