Joachim Löw arbeitet zurückgezogen im heimischen Freiburg in aller Ruhe die höchste Klatsche seiner Amtszeit auf. Die Politik hat ihn dabei bisher nicht gestört - anders als bei seinem Vorgänger Jürgen Klinsmann.

Nach einem 1:4 in Italien kurz vor der Heim-WM 2006 wollten Abgeordnete den damaligen Bundestrainer vor den Sportausschuss des Bundestages zitieren.

Dazu kam es nicht, Klinsmann bekam auch so die Kurve und wurde drei Monate nach dem Fiasko von Florenz als Vater des Sommermärchens gefeiert.

Löw müsse jetzt "durch die Gegend fliegen und alle Spieler individuell oder in kleinen Gruppen treffen und viel kommunizieren". Es sei jetzt "ganz, ganz wichtig", die absoluten Führungsspieler im Team auf seine Seite zu ziehen, um damit "alle ins selbe Boot zu holen", sagte Klinsmann dem US-Sender "ESPN" und brachte Löws größtes Problem auf den Punkt: "Das ist sehr viel Arbeit, aber nur wenig Zeit."

In sieben Monaten beginnt die EM mit Vorrundenspielen gegen Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal. Beim desaströsen 0:6 zum Nations-League-Abschluss in Spanien präsentierte sich nur Torhüter Manuel Neuer in EM-Form.