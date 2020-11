Er habe gemeinsam mit Bayern-Coach Hansi Flick "überlegt, wie es mit Niklas Süle weitergeht", ergänzte Löw. Der Verteidiger hat am Dienstag erstmals wieder am Mannschaftstraining des Triple-Siegers teilgenommen. Im aktuellen Kader der Nationalmannschaft für den Länderspiel-Dreierpack mit dem Auftakt am Mittwoch (20.45 Uhr im Eurosport Liveticker) in Leipzig gegen Tschechien fehlt Süle noch.