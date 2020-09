Auf die Partie der Fußball-Nationalmannschaft im Olympiastadion wies man lieber nicht dezidiert hin. Zu groß ist offenbar die Angst vor erneuten Protesten gegen die Manipulation der Präsidentschaftswahl im August. Erst am Montag hatten viele der 500 zugelassen Stadionbesucher beim Pokalfinale der Frauen Staatspräsident Alexander Lukaschenko unüberhörbar zum "Abhauen" aufgefordert.

Doch während fast 400 Spitzensportler in einem Offenen Brief schon in der vergangenen Woche Lukaschenko zur Ansetzung von Neuwahlen aufforderten, hielten sich die Profifußballer lange mit derlei Aktionen zurück. "Sie brauchen keine politischen Veränderungen. Viele haben teure Autos gekauft und hohe Kredite aufgenommen und wollen auf keinen Fall ihre stabilen Einkommensquellen verlieren", sagte der Spielerberater Waleri Isajew der Sportzeitung "Tribuna".