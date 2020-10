Das war in der jüngsten Vergangenheit nicht immer der Fall. Das Aushängeschild des Schweizer Fußballs hatte im August 2019 eine Berufung in die Nationalmannschaft abgelehnt und damit für eine kleine Krise bei den Eidgenossen gesorgt. Die Beziehung zu Trainer Vladimir Petkovic war alles andere als harmonisch, sie könnte "viel besser sein", gab Petkovic zu.

Vor dem zweiten Duell gegen Deutschland in der Nations League am Dienstag (20:45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) in Köln scheint das 1,69 m große Kraftpaket wieder besser integriert zu sein. Am Samstag feierte Shaqiri nach 16 Monaten sein Comeback, beim 0:1 in Spanien stand er als Joker eine halbe Stunde am Platz.