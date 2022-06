Spanien gewann am Donnerstagabend in der Schweiz mit 1:0 (1:0), im dritten Spiel war es der erste Erfolg. Die Tabellenspitze in Gruppe 2 der A-Liga hält aber weiter Portugal, das gegen Tschechien beim 2:0 (2:0) keine Probleme hatte. Portugal führt mit nun 7 Punkten vor Spanien (5) und Tschechien (4), die Schweiz bleibt punktlos.

In Genf brachte Pablo Sarabia (13.) die Spanier verdient in Führung, er sorgte damit für den Sieg nach zuvor zwei Unentschieden.

(SID)

