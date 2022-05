Hansi Flick wirkte genervt. Erst mit dreistündiger Verspätung kam der Bundestrainer am Montagnachmittag zum Familien-Trainingslager in Marbella an. Sein Flieger stand in Frankfurt aufgrund einer defekten Bremsklappe 180 Minuten auf dem Rollfeld. Als Flick um 16:16 Uhr bei einem wolkenlosen Himmel und angenehmen 28 Grad beim Westin La Quinta Golf Resort und Spa im weißen Polohemd vorfuhr, hatten Europa-League-Sieger Kevin Trapp und Thilo Kehrer schon längst ihre Zimmer bezogen.

Die Hotelangestellten grüßte der Bundestrainer aber mit einem freundlichen "Servus". Dann eilte er mit seinem Rollkoffer in die Unterkunft. Flick hat auf der Jagd nach dem fünften WM-Stern keine Zeit zu verlieren.

An der Costa del Sol will der 57-Jährige seine Stars auf das große Ziel einschwören. Von Dienstag bis Freitag hat er neben taktischen Besprechungen täglich eine Trainingseinheit im nahe gelegenen Marbella Football Center angesetzt. Dort trainierte am Montagvormittag noch ein anderer Star: Erling Haaland. Die Nachmittage stehen Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. mit den Familien zur freien Verfügung.

Von einer Lustreise will Flick aber nichts wissen, auch wenn auf der großzügigen Anlage der riesige Poolbereich, der 27-Loch-Golfplatz sowie mehrere Restaurants und Bars reichlich Abwechslung bieten. "Wie man trainiert, so spielt man auch", mahnte Flick höchste Konzentration auch unter der spanischen Sonne an: "Wir brauchen Intensität. Ich möchte, dass die Spieler aktiv sind."

Nations-League-Spiele sollen "zeigen, wie weit wir sind"

Bis zur WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Spiele in der Nations League gegen Italien (4. und 14. Juni), EM-Finalist England (7.) und Ungarn (11.) sollen laut Flick "zeigen, wie weit wir sind".

Auf Experimente hat er daher weitgehend verzichtet. Sein nominiertes 26er-Aufgebot sei "vom Stamm her das Maß aller Dinge". Ilkay Gündogan soll nach seinen zwei Toren beim Meisterstück von Manchester City erst am Dienstag nach Marbella reisen.

Hier will Flick "den Fokus auf positionsspezifische Dinge legen" - also seine WM-Elf einspielen. Denn nach den Spielen im Juni bleibt nur noch ein Nations-League-Doppelpack im September. Dann muss der Bundestrainer seinen Kader für Katar benennen.

Seine Jungs, davon ist Flick überzeugt, sind trotz des ungewöhnlichen Termins "heiß" auf diesen Lehrgang. Das Kräftemessen mit Europas Elite sieht er als "eine Riesenherausforderung", an der sein Team wachsen soll: "Das ist toll, weil wir als Gruppe eine gewisse mentale Stärke entwickeln können." Diese Stärke soll kurz vor Weihnachten auf den WM-Thron führen.

(SID)

