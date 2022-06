Nach den Unentschieden in Italien und gegen England (beide 1:1) steht am Samstag (20:45 Uhr hier im Liveticker ) in Budapest gegen Ungarn die dritte Begegnung an.

Der Viererpack wird mit dem Rückspiel gegen Italien in Mönchengladbach (14. Juni) abgeschlossen. "Das klare Ziel ist es, dass wir gegen Ungarn drei Punkte holen. Das ist unser Anspruch. Wir haben hohe Ambitionen", sagte Bierhoff.

Das Ziel sei der Gruppensieg und die damit verbundene Qualifikation für das Final Four im kommenden Jahr, "weil wir in 2023 nur Freundschaftsspiele haben", so Bierhoff: "Da würden zwei Wettbewerbsspiele der Mannschaft gut tun."

Als Gastgeber ist die DFB-Auswahl für die EM 2024 qualifiziert und muss keine Qualifikationsspiele bestreiten.

(SID)

