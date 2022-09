Aus dem Leipziger Aperitif wurde nichts. Bei der ersten von zwei Generalproben für das Auftaktspiel der WM in Katar gegen Japan (23. November) versagte die DFB-Elf, verlor mit 0:1 gegen Ungarn

Ein herber Rückschlag. Voller Optimismus peilte man den Gruppensieg in der Nations League und die damit verbundene Teilnahme am Final-4-Turnier im Juni 2023 (Ausrichter Niederlande oder Belgien) an, hoffte auf ein "starkes Statement".

Bundestrainer Hansi Flick machte das Mini-Turnier als "guten Stresstest" vor der Heim-EM 2024 aus. Pustekuchen - Ziel verpasst!

"Die Niederlage wirft uns nicht um. Wir wissen, worum es geht", meinte Flick trotzig.

Flick deutlich: "Erste Halbzeit hat uns die Augen geöffnet"

Ein Denkzettel zur rechten Zeit?

Er sei schon enttäuscht, bekannte der 57-Jährige. "Man verliert nie gerne. Aber vielleicht kam die Niederlage zur rechten Zeit - besser als bei der WM." Er hofft auf das Gute im Schlechten, sagte zu später Stunde: "Das hat uns die Augen geöffnet."

Seine kurze und prägnante Fehler-Analyse: "Wenig Mut, wenig Vertrauen, wenig Dynamik, wenig Intensität - und viele Fehler."

Es war im 14. Spiel die erste Pleite der Ära von Cheftrainer Flick, der im August 2021 Joachim Löw beerbte – zuvor hatte es neun Siege (davon die ersten acht in Serie) gegeben. Andererseits: Von den zurückliegenden sechs Partien gewannen die Flick-Mannen nur eines, das 5:2 gegen Italien Mitte Juni. Nach dem 1:0-Erfolg der Italiener am Freitag gegen England geht es für das DFB-Team am Montag im Wembleystadion gegen Vize-Europameister England rein tabellarisch um nichts.

Doch Trend und Formkurve vor der WM müssen wieder in die richtige Richtung gebracht werden. Damit die Stimmung nicht kippt. Rausreißen müssen es nun vor allem Spieler, die gegen Ungarn nicht von Beginn an auf dem Platz standen.

Warum der Bayern-Block um Müller & Co. jetzt zittern muss

Wer sind die Hoffnungsträger für den ultimativen Stimmungstest am Montag im Wembleystadion? Wer soll nun für Vorfreude auf die WM sorgen?

Jamal Musiala: Warum kam einer der besten Fußballer des Kaders erst in der 69. Minute ins Spiel? Der Bayern-Profi konnte noch ein paar überraschende Akzente setzen, wirkte im festgefahrenen DFB-Aufbau jedoch verloren. Dabei hatte ihn Flick noch derart gelobt, dass jede Entscheidung gegen ihn wie eine Farce wirkt: "Jamal ist immer eine gute Option. Es ist ein Genuss, ihn spielen zu sehen. Er hat diese Leichtigkeit am Ball, sich aus Drucksituationen zu lösen und hat in seinem jungen Alter schon eine große Torgefahr, einen tollen Abschluss."

Kai Havertz: Auch im Fall des Chelsea-Angreifers, der ebenfalls zunächst zuschauen musste, sagte Flick lapidar: "Wir haben uns für andere Spieler entschieden." Doch da Serge Gnabry und Leroy Sané ihre Bayern-Krise samt Abschlussschwäche mit in die Nationalelf gebracht haben, verpuffte die Offensive total. In London werden Musiala, aufgewachsen in England und teils bei Chelsea ausgebildet, sowie der Premier-League-Legionär Havertz beginnen.

Nico Schlotterbeck & Matthias Ginter: Weil Abwehrchef Antonio Rüdiger wegen einer Gelbsperre fehlt, muss Flick sowieso umbauen. Er wird Nico Schlotterbeck (Dortmund) eine Chance geben, an seiner Seite der Freiburger Matthias Ginter, den Flick explizit erwähnte. Schlechte Karten für BVB-Reservist Niklas Süle in Sachen WM-Startelf, falls das neue Duo es am Montag gut macht.

Robin Gosens: Der Italien-Legionär war der Shootingstar der EM im vergangenen Sommer, eine Verletzung warf ihn zurück. 2022 machte der Linksfuß von Inter Mailand noch kein Länderspiel. Er könnte in Wembley den schwachen David Raum (RB Leipzig) ersetzen und für mehr Power über die linke Außenbahn sorgen.

Lukas Nmecha: Bei seinem sechsminütigen Joker-Einsatz gegen Ungarn konnte der 23-jährige Wolfsburger nicht viel ausrichten. Doch Nmecha hat ein Alleinstellungsmerkmal, das ihm seine erste Startelf-Nominierung im DFB-Trikot einbringen könnte: er ist Mittelstürmer und hat sogar schon drei Ligatore erzielt. Und warum sollte es einmal nicht ohne Thomas Müller funktionieren?

Passend dazu: Vor dem Anpfiff in Leipzig hatte es nach der Schweige- bzw. Applausminute für den verstorbenen Torjäger Uwe Seeler laute "U-we! U-we!"-Sprechchöre gegeben. In Erinnerung an den legendären HSV-Mittelstürmer und – in andächtiger Vorahnung – zugleich als Sehnsuchtsruf nach einem Torjäger im DFB-Dress. Der ist nicht zu erahnen.

Flick gab sich eine Teilschuld

Umso mehr muss dieser Makel durch das Engagement jedes Einzelnen kompensiert werden. "Die Zeit der Experimente ist vorbei", kündigte Flick an und schloss sich selbst mit seinem Versuch, Jonas Hofmann als Rechtsverteidiger in einer Viererkette agieren zu lassen, mit ein: "Ich wollte etwas ausprobieren, das geht zum Teil auf meine Kappe. Die Zeit der Experimente ist nun vorbei."

Aber auch seine Spieler erhielten eine deutliche Warnung. "Wir im Trainerteam schauen genau hin. Wir erwarten, dass jeder an sich arbeitet und wir dann so stark wie möglich nach Katar fliegen."

Was die Topform betrifft, strebt Flick eine Punktlandung an.

