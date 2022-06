Zwei Minuten plus Nachspielzeit fehlten zu einem gelungenen Abend. Doch Harry Kane machte diesen mit seinem Elfmetertor zum Endstand zunichte. Unter Hans-Dieter Flick ist die deutsche Nationalmannschaft damit zwar nach elf Spielen weiter ungeschlagen, hat nun aber nacheinander gegen die Niederlande, gegen Italien und gegen England nur 1:1 gespielt

"Wir wären der verdiente Sieger gewesen, so fühlt es sich an", meinte Thomas Müller: "Konstanz und Ergebnis muss sich dann auch dazugesellen, dass man von einem gelungenen Abend sprechen kann. Das gehört dazu, um wirklich eine Spitzenmannschaft zu sein und es nicht nur phasenweise andeuten zu können."

Mit dem Ergebnis konnten sich die DFB-Stars ebenso wenig anfreunden wie mit dem Elfmeterpfiff - Nico Schlotterbeck hatte Kane gefoult. "Wir haben diskutiert, ob man ihn geben kann. Es war extrem blöd", fand Deutschlands Torschütze Jonas Hofmann.

"Es ist eine unglückliche Situation, wie der Ball abgefälscht in den Raum kommt", sagte Müller: "Es sah auch so aus, dass Kane den Ball nicht erreichen kann. Es hat eher wie ein Unfall ausgesehen als mit Intension. Der Schiedsrichter meinte, dass Kane den Ball erreichen hätte können und dass es eine dumme Aktion gewesen sei, also als ob er ihm absichtlich das Bein gestellt habe."

Bundestrainer Flick zufrieden

Bundestrainer Flick bekannte, beim Pfiff "schon sauer" gewesen zu sein. "Das sind Emotionen, die da hochkommen. Aber wir können es nicht ändern", so der Ex-Bayern-Trainer.

So habe man in Summe "ein tolles Spiel gezeigt, aber uns leider nicht belohnt". Dennoch zeigte sich Flick zufrieden: "Die Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, ist genau das, was wir wollen, was wir uns vorgenommen haben: mutig zu spielen, auch kreativ zu sein, immer wieder versuchen den Gegner unter Druck zu setzen. Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht."

Ein Kompliment, dass aber vor allem die älteren Spieler nicht unbedingt annehmen wollten. "Es überwiegt ein bisschen die Enttäuschung", sagte beispielsweise Ilkay Gündogan: "Wenn wir wirklich Schritt für Schritt an die Spitze zurückwollen, darf uns das so nicht passieren. Ich hoffe, dass das jetzt ein Lernprozess ist."

Harry Kane jubelt Fotocredit: Getty Images

Freundschaftsspiele verpackt in Turniermodus

Auch Müller schlug in diese Kerbe. "Konstanz und Ergebnis muss sich dann auch dazugesellen, dass man von einem gelungenen Abend sprechen kann", stellte er klar: "Das gehört dazu, um wirklich eine Spitzenmannschaft zu sein und es nicht nur phasenweise andeuten zu können."

Das abermalige 1:1 müsse man jetzt "irgendwie verdauen". Unterm Strich sei aber nichts Schlimmes passiert. "Das ist die Nations League, das sind Freundschaftsspiele verpackt in einen Turniermodus", sagte Müller: "Da geht es auch um das Gefühl, das man aufbaut. Im Vergleich zum Italien-Spiel war das schon eine ganz andere Leistung. Wir haben zeigen können, wozu wir in der Lage sind."

So sah es auch Manuel Neuer. "Wir hatten komplett die Kontrolle, haben das Spiel dominiert", meinte der DFB-Kapitän: "Natürlich bekommt England Chancen, da hatten wir auch Glück. Aber grundsätzlich waren wir die bessere Mannschaft. Es ist einfach schade, dass wir das Spiel nicht mit 1:0 zu Ende gebracht haben."

