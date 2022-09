So richtig realisiert habe er das erst nach seinem Umzug. "Ich saß dann plötzlich in meinem Haus und konnte es nicht glauben, es war ein brutal schönes Gefühl", sagte er.

Dann klopfte es beim Familiengrillen auch noch an der Türe - und da stand Carlo Ancelotti.

"Ein Wow-Moment", sagte Rüdiger über die Begegnung mit dem Trainer am Vortag seiner Präsentation. "Er hat sich zu uns an den Tisch gesetzt, mitgegessen und meine Familie kennengelernt. Ganz normal, ganz bodenständig. Zwei Stunden war er da", berichtete der 29-Jährige: "Ich bin ehrlich, so etwas habe ich noch nie erlebt, so etwas hat noch kein Trainer für mich gemacht."

(SID)

