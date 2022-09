Exakt 454 Tage nachdem England mit einem 2:0-Erfolg über Deutschland die Ära Joachim Löw bei der EM 2021 im Wembley-Stadion beendet hatte, hat die DFB-Auswahl einen Sieg zum Abschluss der Nations League an gleichem Ort und Stelle und damit eine kleine Genugtuung verpasst.

Ilkay Gündogan und Kai Havertz brachten die DFB-Auswahl komfortabel in Front. Luke Shaw, der eingewechselte Mason Mount und Harry Kane drehten die Partie jedoch binnen elf Minuten, ehe abermals Havertz für den Schlusspunkt sorgte.

Drei Dinge, die uns bei England gegen Deutschland auffielen.

1.) Elf Minuten Totalausfall

Flick und seine Assistenten blickten konsterniert drein, als Kane jubelnd in Richtung der englischen Fans abdrehte.

Es war aus deutscher Sicht der negative Höhepunkt von elf völlig verkorksten Minuten, in denen die deutsche Nationalmannschaft eine bis dato komfortable 2:0-Führung komplett aus der Hand gab.

Zunächst war es Luke Shaw, der sich im Rücken der schwarz-rot-goldenen Abwehrreihe davonstahl und mit etwas Glück zum Anschlusstreffer einnetzte (72.). Nur 180 Sekunden später dribbelte sich Joker Bukayo Saka spielerisch leicht durch die Reihen der Gäste und bediente den ebenfalls eingewechselten Mount, der mit einem satten Rechtsschuss den Ausgleich besorgte (75.).

"Die Auswechslungen waren Gift für die deutsche Mannschaft. Wir konnten die Angriffe der Engländer nicht mehr kompakt abfangen. Die Zuordnung hat gefehlt", konstatierte TV-Experte Lothar Matthäus bei "RTL". Flick ging dagegen etwas härter mit seinen Schützlingen ins Gericht. "Wir müssen in den Zweikämpfen konsequenter agieren. Das war gegen Ungarn teilweise auch schon so. Das müssen wir besser machen", ärgerte er sich über den zweiten Gegentreffer.

Robin Gosens und Co. nach dem 3:3-Remis gegen England Fotocredit: Getty Images

Doch damit nicht genug: Beim zwischenzeitlichen 3:2 durch besagten Kane vom Elfmeterpunkt profitierten die Three Lions von einem Foulspiel von Nico Schlotterbeck an BVB-Mannschaftskollege Jude Bellingham (83.). "Wir haben individuelle Fehler gemacht. Es darf nicht passieren, dass wir so eine Führung hergeben", mäkelte Flick.

In eine ähnliche Kerbe schlugen auch seine Schützlinge. "Wir hatten alles im Griff und führen verdient 2:0. Dann werden wir viel zu passiv, schieben nicht mehr konsequent durch, verteidigen viel zu tief, haben nicht mehr den Mut, gegen den Ball zu spielen - irgendwo unerklärlich", bemängelte Joshua Kimmich.

"Wenn du 2:0 führst und auf einmal 2:3 hinten liegst, muss dir das natürlich Sorgen bereiten", befand Havertz, der Deutschland trotz des Elf-Minuten-Blackouts mit seinem späten Treffer immerhin vor einer Niederlage bewahrte.

2.) Maguires Seuchenjahr geht weiter

Der gequälte Blick von Harry Maguire sprach Bände, als Schiedsrichter Danny Makkelie nach Ansicht der Bilder auf den Elfmeterpunkt zeigte. Eine Entscheidung, die keinerlei Widerspruch zuließ.

Der 29-Jährige hatte Augenblicke zuvor Jamal Musiala erst mit einem kapitalen Fehlpass im eigenen Strafraum in Szene gesetzt, um ihn anschließend im Eins-gegen-Eins völlig unmotiviert von den Beinen zu holen. Den fälligen Strafstoß verwandelte England-Legionär Ilkay Gündogan trocken (53.).

Der unglückliche Auftritt des Innenverteidigers war damit jedoch noch lange nicht vorbei. Nach etwas mehr als einer Stunde vertändelte er den Ball im Angriffsdrittel gegen den quirligen Musiala, was im zweiten Gegentreffer des Abends für die Hausherren durch Havertz mündete (67.).

Wirklich verwunderlich ist jene Darbietung von Maguire freilich nicht. Schließlich spielt der Vize-Europameister auf Vereinsebene bei Manchester United unter Neu-Coach Erik ten Hag nahezu keine Rolle mehr. Lediglich 281 Spielminuten kam der Rekordtransfer der Red Devils (87 Millionen Euro) in dieser Saison wettbewerbsübergreifend zum Einsatz.

Zwar gewann Maguire, der bei einem Teil der Fans ohnehin kritisch gesehen wird, die Hälfte seiner direkten Duelle (fünf) und konnte die meisten klärenden Aktionen vorweisen (sechs), allerdings täuschten jene Zahlen nur bedingt über seinen gebrauchten Tag hinweg.

Die Diskussionen um Maguires Person werden somit auch in den kommenden Wochen nicht abreißen.

Harry Maguire (l./England) bringt Jamal Musiala (Deutschland) zu Fall Fotocredit: Getty Images

3.) Verbessert, aber nicht gut genug

Schlotterbeck und Gündogan stapften mit gesenkten Blicken über den Rasen des Wembley-Stadions. Nein, wirklich zufrieden war auf deutscher Seite niemand mit dem 3:3-Remis im Prestigeduell mit England.

Kein Wunder, schließlich sah die DFB-Auswahl am Montag lange Zeit wie der sichere Sieger aus. "In der zweiten Halbzeit haben wir 20 Minuten hervorragend gespielt. Es ist schade, dass die Mannschaft nach diesen 20 Minuten etwas den Rhythmus verloren hat", brachte es Uli Hoeneß bei "RTL" auf den Punkt.

Nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit, in der die Flick-Elf sowohl Tempo als auch Kreativität im Spiel mit dem Ball nahezu gänzlich vermissen ließ, tauten die Gäste im zweiten Durchgang auf und belohnten sich für ihren Aufwand. Jene starke Phase fand durch den fulminanten Offensivlauf der Three Lions jedoch ihr jähes Ende.

Dennoch war jener Auftritt für Kimmich Grund genug, um von einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zur ernüchternden 0:1-Pleite vor drei Tagen gegen Ungarn zu sprechen. "Es war auf jeden Fall eine Verbesserung. Gerade in Sachen Körpersprache, Kontrolle und Engagement", betonte er.

Timo Werner (Deutschland) im Spiel gegen England Fotocredit: Imago

Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass Deutschland abermals mit einem zunächst tief stehenden Gegner Probleme hatte. "Die Engländer spielen ähnlich wie die Ungarn, deshalb fällt es uns schwer, Druck aufzubauen", bilanzierte Matthäus in der Halbzeitpause.

Letztlich profitierte die DFB-Elf von zwei kapitalen individuellen Fehlern von Maguire zum 1:0 und von Keeper Nick Pope zum Endstand. Einzig der Treffer von Havertz zum 2:0 war das Ergebnis eines vernünftig zu Ende vorgetragenen Angriffs.

Auch aufgrund dessen machte Matthäus eine alte Debatte wieder auf. "Mir fehlt immer noch ein Stoßstürmer. Ich glaube, dass es auf dieser Position eine Überraschung für die WM geben wird", spekulierte der Rekordnationalspieler im Hinblick auf die in knapp zwei Monaten startende Endrunde im Katar.

