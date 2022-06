Am Dienstag empfängt das DFB-Team den Europameister in Mönchengladbach (ab 20:45 Uhr im Liveticker).

Der Auftritt in der Puskas Arena sei "ein Rückschritt gewesen". Torhüter Manuel Neuer war es zu verdanken, dass es im zwölften Spiel unter Flicks Regie nicht die erste Niederlage (acht Siege) gab.

"Wenn ein Torwart herausragend ist, stimmt ein bisschen was im Spiel nicht. Manu ist ein absoluter Weltklasse-Torhüter. Er hat uns heute diesen Punkt gerettet", sagte Flick.

In der Tabelle der Gruppe 3 der Division A liegt das DFB-Team zur Halbzeit mit drei Punkten hinter Italien (5) und Ungarn (4) auf Platz drei. Nur der Sieger qualifiziert sich für das Final Four im kommenden Jahr. "Es ist unser Anspruch und unser Ziel, das Final Four zu erreichen. Alles ist in der Gruppe eng beieinander, nichts ist entschieden", sagte Flick.

