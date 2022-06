Vor Kapitän Manuel Neuer im Tor verteidigt in Mönchengladbach neben Rüdiger zentral Niklas Süle, Lukas Klostermann (rechts) und David Raum (links) besetzen die defensiven Außenpositionen. Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan bilden die Schaltzentrale im Mittelfeld, in der offensiven Dreierreihe hinter der einzigen Spitze Timo Werner spielen Jonas Hofmann, Startelf-Rückkehrer Thomas Müller und Sane.

Flick verspricht sich endlich den ersten Sieg in der Nations League im vierten Anlauf. Die Spiele in Italien, gegen England und in Ungarn hatten allesamt 1:1 geendet. Verzichten muss der Bundestrainer nur auf den verletzten Marco Reus (Muskelfaserriss).

Die Aufstellungen:

Deutschland: Neuer - Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan - Hofmann, Müller, Sane - Werner. - Trainer: Flick

Italien: Donnarumma - Spinazzola, Bastoni, Mancini, Calabria - Barella, Cristante, Frattesi - Gnonto, Raspadori, Politano. - Trainer: Mancini

