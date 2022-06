Vor dem Kapitän dürften Jonas Hofmann, Niklas Süle, Antonio Rüdiger und David Raum verteidigen. Möglich scheint trotz Flicks Einspielen-Ansage, dass davor das Duo Leon Goretzka und Ilkay Gündogan zum Zuge kommt und Joshua Kimmich pausiert.

In der Offensive ist der Einsatz von Serge Gnabry (Wade) fraglich, über rechts könnte daher Kai Havertz kommen. Links hat sich Jamal Musiala in die Mannschaft gespielt, in der Zentrale ist Thomas Müller nicht wegzudenken.

Ad

Zudem ließ Flick durchblicken, dass auf der Neun wie gegen Italien (1:1) Timo Werner agieren wird.

UEFA Nations League "Unglaubliche Entwicklung": Adeyemi muss sich beim DFB beweisen VOR 5 STUNDEN

"Nach England ist das das schwerste Spiel, das man haben kann", sagte Flick über die unangenehmen Ungarn (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de). "Das ist eine Mannschaft, die sehr kompakt in der Defensive agiert, kaum was zulässt, kaum Räume freigibt. Es wird eine ganz große Aufgabe für uns."

Deutschland vs. Ungarn: Die möglichen Aufstellungen

Ungarn: Gulacsi (32 Jahre/48 Länderspiele) - Lang (29/49), Orban (29/31), Attila Szalai (24/25) - Fiola (32/46), Styles (22/4), Vecsei (28/9), Zsolt Nagy (29/9) - Sallai (25/34), Szoboszlai (21/22) - Adam Szalai (34/82). - Trainer: Rossi

Deutschland: Neuer (36 Jahre/111 Länderspiele) - Hofmann (29/12), Süle (26/38), Rüdiger (29/52), Raum (24/7) - Goretzka (27/43), Gündogan (32/58) - Havertz (23/27), Müller (32/114), Musiala (19/13) - Werner (26/51). - Trainer: Flick

Schiedsrichter: Jose Maria Sanchez (Spanien)

Das könnte Dich auch interessieren:"Unglaubliche Entwicklung": Adeyemi muss sich beim DFB beweisen

(SID)

Rangnick verrät: Dann wäre Mbappé sicher nach Leipzig gewechselt

Bundesliga Transfer-Duell mit Bayern: BVB macht offenbar bei Kalajdzic ernst VOR 6 STUNDEN