Seit ihm der Bundestrainer für den November so etwas wie ein Blanko-Ticket für den Flug nach Katar ausgestellt hat, ist die Winter-WM im Wüstenstaat für Jonas Hofmann allgegenwärtig.

Am Mittwoch nahmen die entsprechenden Gedanken des Gladbacher Mittelfeldspielers mal wieder besonders Fahrt auf – als er neben den anstehenden Duellen in der Nations League gegen Ungarn und in England auch über das globale Turnier am Persischen Golf sprach.

"Vor zehn Jahren war es noch undenkbar, dass kleinere Nationen die Großen schlagen. Mittlerweile ist das möglich", sinnierte Hofmann da zum Beispiel.

Um andere wahr gewordene Undenkbarkeiten oder Unwahrscheinlichkeiten zu finden, reicht in Hofmanns Fall schon eine Rückblende um zehn Monate.

Bundestrainer Flick greift Idee von Vorgänger Löw auf

Im November 2021 sagte Gladbachs damaliger Sportdirektor Max Eberl über den gebürtigen Heidelberger: "Er ist Nationalspieler geworden – womit sicher nicht so viele gerechnet haben."

Und dass Hofmann der DFB-Auswahl nicht nur im zentralen Mittelfeld oder auf dem rechten Flügel, sondern auch schon mal als Rechtsverteidiger tatkräftig weiterhilft, hatte Eberl ihm schlichtweg "nie zugetraut".

Vor einem Jahr setzte Hansi Flick den vielseitigen Borussen in der WM-Qualifikation in Liechtenstein erstmals auf der ungewohnten Position ein, als Einwechselkraft für den Wolfsburger Ridle Baku.

Damit griff er bei seinem Debüt als Bundestrainer gleich eine Idee seines Vorgängers Joachim Löw vor dem EM im letzten Jahr auf, die der Weltmeister-Coach von 2014 wegen einer Knieverletzung von Hofmann jedoch ad acta legen musste. Mit einer kleinen Verzögerung startete der Versuch dann unter Flick – und nimmt seitdem immer mehr Gestalt an.

Bierhoff stellt Forderung an DFB-Team - Zuspruch für Reus

Genießer im Stillen

Als es für ihn nach seinem Wechsel aus Dortmund nach Gladbach im Januar 2016 anschließend auch am Niederrhein nicht so richtig lief, nahm Hofmann zwischenzeitlich psychologische Hilfe in Anspruch.

Er habe oft auf der Toilette gesessen und geweint, erzählte der mittlerweile 14-malige Nationalspieler (vier Tore) im vergangenen Winter aus dieser schwierigen Phase in seiner Karriere. Während er heute die heimtückische Frage beantworten muss, wer der beste Spieler im aktuell so erfolgreichen Gladbacher Team sei.

Dabei antwortet der 30-Jährige diplomatisch mit dem allgemeinen Hinweis auf den guten Saisonstart der Borussia und dass eben mal der eine und mal der andere Spieler "in bestechender Form" sei. Und genießt die kontinuierlich wachsende Wertschätzung, im Verein wie in der Nationalmannschaft, lieber im Stillen.

Vertragsverlängerung in Gladbach bis 2025

"Wenn ich die letzten Nations-League-Spiele sehe, muss ich sagen, er ist schon gesetzt", erklärte Hansi Flick Anfang Juli bei einem Besuch des Gladbacher Sommer-Trainingslagers mit Blick auf die WM. In den Partien gegen England (1:1) und in Ungarn (1:1) hatte Hofmann einen Monat zuvor als rechter Flügelspieler jeweils getroffen.

"Er hat gerade auf der offensiven Position, die er gespielt hat, gezeigt, dass er auch in der Nationalmannschaft eine feste Größe ist", erklärte der Bundestrainer, gab Borussias Allrounder aber auch mit auf den Weg: "Es ist für ihn wichtig, dass er weiter seine Leistung zeigt."

Regelmäßige Einsätze im Verein sind dafür die Grundvoraussetzung. Sicherlich auch wegen seiner guten Ausgangsposition im Rangeln um die Plätze im WM-Kader entschied sich Gladbachs bester Torschütze der Vorsaison (zwölf Treffer) für einen Verbleib bei der Borussia. Deren Sportdirektor Roland Virkus hatte die Verhandlungen mit Hofmann zuvor als die "Personalie schlechthin" bezeichnet.

Anfang August verlängerte der hochgeschätzte Kicker, der sich im zentralen offensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt, seinen auslaufenden Vertrag in Gladbach schließlich bis 2025 (plus Option für eine weitere Spielzeit).

Durchfahrtsschein unter Auflagen

Ihren sportlichen Aufschwung unter dem neuen Cheftrainer Daniel Farke untermalten die Niederrheinischen zuletzt mit einem beeindruckenden 3:0 über Champions-League-Teilnehmer Leipzig. Mit dabei: Zwei Treffer von Jonas Hofmann – der am Mittwoch auch auf das Flick-Statement vom Juli angesprochen wurde.

"Ich habe mich", sagte der Gladbacher über den vermeintlichen Durchfahrtsschein, "mit Hansi über seine Aussagen unterhalten."

Wenig überraschendes Ergebnis: "Er hat mir gesagt, dass da schon auch Leistung dazugehört. Wenn einer es acht Wochen schleifen lässt, wird er nicht zum Kader zählen. Deshalb muss auch ich weiter Gas geben, um dabei zu sein."

