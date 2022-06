Sané schnürt sich noch die Fußballschuhe, als seine Kollegen auf dem Trainingsplatz längst Passübungen machen.

Der kurze Pfiff zum Sammeln von Hansi Flick ertönt, der Münchner muss sich sputen - schließlich stößt er als Letzter zum Kreis, der sich um den Bundestrainer gebildet hat.

Ad

Es sind Szenen wie diese beim Abschlusstraining für den Klassiker in der Nations League gegen England am Dienstag (ab 20.45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de), die selbst diejenigen verzweifeln lassen, die es gut mit Sane meinen.

UEFA Nations League "Wir schauen genau hin": Flick schwört DFB auf England-Kracher ein VOR 2 STUNDEN

Flick gehört dazu. Noch. Der Bundestrainer streichelt den Bayern-Profi wie keinen zweiten Nationalspieler, im Training umarmt und neckt er ihn. Er weiß: "Leroy kann ein Unterschiedsspieler sein." Deshalb versprach er: "Wir werden ihn unterstützen und haben absolutes Vertrauen in seine Qualität."

Teilnahmslosigkeit als Kritik: Sané sticht heraus

Doch diese ruft er zu selten ab, stattdessen stellt er mitunter seine Teilnahmslosigkeit fast zur Schau. "Wir sind dran", sagte Flick dazu. In zehn Länderspielen unter ihm stand Sané achtmal in der Startelf und erzielte vier Tore - drei gegen Fußball-Zwerg Liechtenstein, eines gegen Island.

Beim 1:1 der DFB-Elf in Italien hakte es insgesamt im deutschen Sturm, Sané aber fiel besonders ab. Auch in den Augen des Bundestrainers? "Die, die mich länger kennen, wissen, dass ich keine Spieler rausnehme. Die gesamte Mannschaft ist in der Pflicht", sagte Flick versöhnlich.

Bei den Bayern verzweifeln sie längst am Hochtalentierten. Trainer Julian Nagelsmann rätselte darüber, warum Sané nach starker Hinrunde krass abfiel ("Kann ich nicht sagen") und meinte konsterniert: "Ich habe viele Gespräche gehabt, viel versucht." Erfolglos.

Auch Sportchef Hasan Salihamidzic berichtete von zahlreichen vergeblichen Versuchen, die Blockade beim 26-Jährigen zu lösen. Nach den Unterredungen habe er meist das Gefühl, Sané habe verstanden. Doch dann passiere: nichts. "Er muss jetzt explodieren!", forderte er.

Lothar Matthäus glaubt, dass das doch noch klappen kann. "Wenn Leroy einer hinbekommt, dann Hansi", sagte der Rekordnationalspieler und forderte via "Bild": "Leroy muss allen, die ihm vertrauen, jetzt etwas zurückgeben."

Das könnte Dich auch interessieren: Zwischen Stolz und Trauer: Zerplatzter WM-Traum bricht Ukraines Herzen

(SID)

"Mix aus allem": Gnabry gibt Einblick in Vertragspoker

WM-Qualifikation Zwischen Stolz und Trauer: Zerplatzter WM-Traum bricht Ukraines Herzen VOR 4 STUNDEN