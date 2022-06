"Natürlich lässt er auch mal die ein oder andere Hundertprozentige liegen", gab er jedoch zu. Allerdings fehle es auf Werners Position im Sturmzentrum im deutschen Fußball generell an Alternativen.

Der 26-Jährige, der beim 1:1 (0:0) in der Nations League gegen Italien sein 50. Länderspiel bestritt , stand unter Hansi Flick in acht von zehn Spielen in der Startelf - zweimal fiel er verletzt aus.