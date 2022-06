Beide Trainer mischten ihre Anfangself im Vergleich zur Auftaktpartie kräftig durch und tauschten jeweils auf sechs Positionen. Portugals Nationaltrainer Fernando Santos gab unter anderem Bundesliga-Legionär Raphael Guerreiro eine Pause und bot stattdessen Nuno Mendes auf. Mit Christiano Ronaldo und Diogo Jota setzte er 67-Jährige in der Offensive auf bewährtes Personal.

Auf Seiten der Schweiz erhielten mit Yan Sommer, Silvan Widmer, Nico Elvedi und Breel Embolo gleich vier Spieler aus dem deutschen Oberhaus eine Pause. Gregor Kobel und Kevin Mbabu durften ebenso wie Spielmacher Xherdan Shaqiri von Beginn an ran.

In einer zu Beginn fahrigen Begegnung sorgte Haris Seferovic früh für einen Schweizer Jubel, als er nach einer Ecke von Xherdan Shaqiri den Ball im Liegen über die Linie drückte (6.). Nach Überprüfung durch Videoschiedsrichter Bastian Dankert nahm Referee Orel Grinfeld den Treffer aufgrund eins vorhergehenden Handspiels zurück.

Ricardo Carvalho leitete in der 15. Spielminute mit dem Führungstreffer den portugiesischen Sturmlauf ein: Sommer-Vertreter Gregor Kobel ließ einen satten Freistoß von Christiano Ronaldo nach vorne klatschen. Der Abräumer beförderte das Spielgerät ins leere Tor.

In der Folge wurde die Schweizer Hintermannschaft vom portugiesischen Tempofußball regelrecht überrannt. Ein Angriff nach dem anderen - zumeist über das kongeniale Duo Jota und Ronaldo – rollte auf die Schweizer Hintermannschaft zu, die das Tempo gerade auf den Außenverteidigerpositionen nicht mitgehen konnten. Nach 35 Minuten kam der portugiesische Superstar zu seinem ersten Treffer: nach einer Hereingabe von Otavio behielt Jota am ersten Pfosten die Übersicht und legte ab zu Ronaldo. Der ließ sich nicht zweimal bitten und setzte seinen Schuss ins linke Kreuzeck (35.).

Nur drei Minuten später stand nach einem Kopfball von Pepe der Pfosten im Weg, ehe Ronaldo wieder nach Vorlage des agilen Jota zur 3:0-Führung nur noch den Fuß hinhalten musste (39.). Kurz vor dem Pausenpfiff hätte der fünfmalige Weltfußballer seinen Hattrick perfekt machen müssen, vergab aber zweimal aus aussichtsreicher Position (42./45.+3).

Auch in Hälfte bekamen die Schweizer den Gastgeber das Umschaltspiel des Gastgebers nicht in den Griff. In Minute 52 jubelte Ronaldo bereits über seinen dritten Treffer, der aber aufgrund einer Abseitsstellung Otavios keine Anerkennung fand. Mitte des zweiten Durchgangs sorgte Joao Cancelo für den 4:0-Schlusspunkt, als er nach einem Außenristpass von Bernardo Silva den herauseilenden Gregor Kobel umkurvte und locker ins leere Gehäuse einschob (68.).

Die Stimmen zum Spiel:

Fernando Santos (Trainer Portugal): "Es waren zu Beginn sehr verwirrende 10 Minuten, in denen wir den Ball nicht ins Aus spielen konnten, weil die Schweiz hoch presste. Aber als wir es geschafft haben, die Räume zu finden, waren wir sehr gut. Von da an hatten wir das Spiel unter Kontrolle und zeigten eine sehr gute erste Halbzeit."

Murat Yakin (Trainer Schweiz): "Heute müssen wir keine Entschuldigungen suchen, der Gegner war einfach besser. Die Anfangsphase war stark, aber danach fehlte uns auch das Glück. Sicher fehlt auch ein wenig die Spannung, gerade in der Defensive, wo wir nicht konsequent verteidigen."

Der Tweet zum Spiel: Ronaldo in Zahlen

Das fiel auf: Wenn Ronaldo Spaß am Fußballspielen bekommt…

Sicher hätten an diesem Tag auch andere die großen Lücken der Schweizer Hintermannschaft aufgedeckt. Nach fünf Spielen ohne eigenen Treffer war besonders Ronaldo der Wille und pure Lust anzumerken, wieder seinen typischen Torjubel auspacken zu dürfen. Der Altstar ließ sich immer wieder geschickt zwischen die Linien fallen und leitete ein ums andere Mal gefährliche Tempogegenstöße der Portugiesen ein. Mit zwei Toren und dem getretenen Freistoß vor dem Führungstreffer unterstrich der Exzentriker einmal mehr seine Wichtigkeit, die er auch im hohen Alter noch für die portugiesische Nationalmannschaft besitzt.

Die Statistik: 18

Satte 18 Torschüsse feuerte die Selecao auf das Gehäuse der Schweizer Nati ab. Die Eidgenossen brachten es nicht einmal auf ein Drittel der portugiesischen Abschlüsse. Die Kräfteverhältnisse hätten nicht klarer verteilt sein können.

